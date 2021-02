Eine Milliarde für Dreijahresplan der EVN

NÖ. Nicht zuletzt unter dem Eindruck bedrohlicher Blackout-Szenarien in den vergangenen Monaten investiert der niederösterreichische Stromversorger EVN in den nächsten Jahren massiv in die Versorgungssicherheit. Aus dem Investitionspaket von einer Milliarde Eure für die kommenden drei Jahre, gehen 650 Millionen in die Infrastruktur für den Ausbau des Leitungsnetzes oder die Anschaffung von Notfallsgeneratoren, falls das Stromnetz schwankt.

Die EVN sei „ein fairer und verlässlicher Partner“ des Landes bei der Verwirklichung des nö. Energiefahrplans bis 2030, mit dem Ziel die Treibhausgase um 36 Prozent zu reduzieren und Strom aus Sonnenenergie und Wind zu vervielfachen, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) Weil jeder in den nachhaltigen Energiebereich gesteckte Euro Investitionen von zwei weiteren Euro bedeute, seien die Pläne der EVN wichtige Wirtschafts- und Arbeitsmarktimpulse, erklärte Mikl-Leitner. Die EVN forciere mit der Fotovoltaik, der Windkraft, sowie der Biomasse und der Kleinwasserkraft alle Arten der erneuerbaren Energie, was einen enormen Schub für Energiewende in NÖ bringe, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).