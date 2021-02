19-jähriger Kremser bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ein 25-jähriger tschechischer Staatsbürger war in der Nacht auf Donnerstag gegen 3 Uhr Früh mit seinem Lkw auf der B 37 im Gemeindegebiet von Gföhl, aus Richtung Zwettl kommend in Fahrtrichtung Krems unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Krems-Land seinen Pkw auf die B 37 in Fahrtrichtung Zwettl.

Dabei dürfte er mit seinem Fahrzeug seitlich gegen den im Gegenverkehrsbereich entgegenkommenden Lkw geprallt sein. Die Ursache ist bislang unbekannt.

Weiterer Lkw involviert

Der Lkw prallte in weiterer Folge bei einem Bremsmanöver in einen am Straßenrand abgestellten Lkw, in welchem sich ein 45-jähriger polnischer Staatsbürger befand. Der 19-Jährige Pkw-Lenker erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden anderen Männer erlitten leichte Verletzungen und wurden nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.

Aufgrund der Berge- und Aufräumarbeiten war die B 37 bis 06.30 Uhr und anschließend von 07:15 Uhr bis 08.30 Uhr gesperrt.