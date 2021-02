Arbeiter stürzte in Krems vier Meter in eine Baugrube

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Auf einer Baustelle in Straß im Straßertale (Bezirk Krems) ist am Mittwochvormittag ein nach Angaben des ÖAMTC etwa 50-jähriger Arbeiter vier Meter abgestürzt. Der Mann erlitt dem Club zufolge schwere Bein-, Becken- und Wirbelsäulenverletzungen. Er wurde ins Universitätsklinikum Krems transportiert.

Mittels Trage und Baukran geborgen

Schauplatz des Unfalls war laut ÖAMTC eine etwa 20 Meter tiefe Baugrube. Zur Rettung des Arbeiters wurde auch ein Kran herangezogen. Der Arbeiter wurde von der Feuerwehr Langenlois mit einer Korbschleiftrage mit dem Baukran aus der Baustelle gehoben.