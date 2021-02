Feuerwehr im Einsatz: Auto brannte im Bezirk Krems

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Vergangenen Samstagabend wurden die Feuerwehren Langenlois und Gobelsburg-Zeiselberg zu einem Einsatz im Ortsgebiet von Langenlois alarmiert, da ein Pkw Feuer gefangen hatte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde das Feuer im Motorraum des Fahrzeugs noch mit Handfeuerlöschern unter Kontrolle gehalten.