Krems: Autos nach Frontalzusammenstoß auf Böschung geschleudert

Ein Pkw-Frontalzusammenstoß hat am Donnerstagnachmittag auf der B38 in Rastenfeld (Bezirk Krems) zwei Verletzte gefordert. Polizeiangaben zufolge wurden die Lenker im Alter von 27 und 62 Jahren in das Landesklinikum Horn gebracht. Die Autos der beiden Männer waren nach der Kollision auf eine Böschung geschleudert worden.

Der 27-Jährige konnte sein Fahrzeug selbst verlassen, der 62-Jährige musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die beiden Männer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.