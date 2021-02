FF Langenlois im Einsatz: Pkw lag im Straßengraben

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Am Abend des 7. Februar wurden die Feuerwehren Schiltern und Langenlois, auf die L44 zu einem Verkehrsunfall mit einer vermutlich eingeklemmten Person alarmiert. Am Einsatzort wurde ein Fahrzeug im Straßengraben liegend aufgefunden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Aufgrund von unklaren Angaben, wurde die Feuerwehr Schiltern zu einem weiteren Unfall angeblich im Ortsgebiet Schiltern alarmiert, weshalb die Einsatzkräfte aufgeteilt wurden.