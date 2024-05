EVN schreibt im Endkundengeschäft Verluste

Die Gewinne kommen einerseits aus dem Verkauf der eigenen Erneuerbaren-Produktion im Großhandel und zweitens aus den Aktivitäten im Ausland. So verkauft die EVN inzwischen mehr Strom in Südosteuropa, als in Mitteleuropa, vor allem in Bulgarien und Nordmazedonien.

Wie auch andere Energiekonzerne investiert die EVN deswegen massiv in den Netzausbau. Bis 2030 sind in Niederösterreich Investitionen in Höhe von 5 Milliarden Euro geplant, drei Millionen davon gehen in den Netzausbau. Aber auch in die Erneuerbaren-Produktion wird investiert, so sind derzeit zwei weitere Windparks in der Entwicklung.

Internationales Geschäft und hohe Dividenden

Ein weiteres Standbein der EVN ist das internationale Projektgeschäft. Nach der Fertigstellung einer Kläranlage in Kuwait sind noch neun weitere Projekte in Planung oder Errichtung: Diese beinhalten die Bereiche Abwasserentsorgung, Trinkwasseraufbereitung und thermische Klärschlammverwertung in Deutschland, Polen, Rumänien, Nordmazedonien, Bahrain und Kuwait.

Im gesamten Geschäftsjahr erwartet die EVN ein Konzernergebnis zwischen 420 und 460 Millionen Euro (Vorjahr: 530 Mio. Euro) im Vorjahr. Davon kommen aber 182 Millionen Euro in Form von Dividenden aus der Beteiligung an Österreichs größtem Wasserkraft-Produzenten Verbund. Diese wurde im Mai ausgeschüttet und zählt somit zum dritten Quartal.