EVN musste Betrieb von Windpark in Japons im Waldviertel einstellen

Die drei Windräder, die in Japons im Bezirk Horn (NÖ) von der EVN betrieben werden, stehen seit einigen Tagen still. Das hat allerdings nichts mit fehlendem Wind zu tun, sondern mit einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs. Dort wurde die Betriebsgenehmigung vorläufig aufgehoben, heißt es von der EVN. Das habe formale Gründe.

„Das neue Gutachten wurde nun seitens des Gerichtes angefordert und auch schon ausgestellt. Es kommt zum selben positiven Ergebnis wie jenes im Genehmigungsverfahren: Belästigungen oder eine Gefahr für die Gesundheit durch Infraschallemissionen aus dem Windpark werden aus fachlicher Sicht ausgeschlossen. Wir hoffen nun auf eine rasche Entscheidung“, so Zach.

Keine negativen Folgen

Dass der Schall von Windrädern zu gesundheitlichen Problemen führen könnte, war bereits bei den Projektgegnern erster Stunde eine Sorge. „Ich will nicht Infraschall und dauernder Geräuschimmission ausgesetzt sein“, sagte schon 2013, noch vor dem Aufbau der alten Windräder, eine Anrainerin zum KURIER.

Die Auswirkungen untersuchten Forscher u. a. im Rahmen einer zweijährigen Studie in Finnland. Dabei wurden Menschen analysiert, die in der Nähe von Windrädern leben. Hier konnten keinerlei Hinweise auf negative Folgen durch den Infraschall festgestellt werden.

So oder so: Die Windräder stehen in Japons erst einmal still. Eigentlich könnten durch den Windpark aktuell 10.000 Haushalte versorgt werden. Mit jeder Woche, wo dieser nicht betrieben werde, gehen über 1,3 Millionen Kilowattstunden – das ist der Jahresstromverbrauch von rund 400 Durchschnittshaushalten – verloren, rechnet Zach vor.