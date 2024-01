EVN zieht das Kraftwerksprojekt in Rosenburg zurück

Bereits seit dem Jahr 2017 ist das Projekt in der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Pläne zum Kraftwerk in Rosenburg, das seit mehr als 100 Jahren Strom aus dem Kamp erzeugt, gibt es aber bereits viel länger. Als Grund für die Änderung beim Projekt gibt Stefan Zach, Sprecher der EVN, an, dass man keine jahrelangen Streitereien vor Gericht wolle.

Die EVN hatte unter anderem eine sogenannte Stauzielerhöhung, als auch eine Unterwassereintiefung geplant, die von unterschiedlichen NGOs als zu große Eingriffe in die Natur kritisiert wurden. Nun stelle man auf ein reines Sanierungsprojekt um. Dazu will man bald eine neue UVP einreichen.

