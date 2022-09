Europäische Zentralbank vor historischem Zinsschritt

Der Donnerstag steht klar im Zeichen der Geldpolitik. Am Nachmittag trifft die EZB ihren Zinsentscheid. Dass die Leitzinsen weiter steigen, ist angesichts der sehr hohen Inflation so gut wie sicher. Allerdings ist nicht klar, in welchem Ausmaß die Zinspolitik gestrafft wird. Im Juli haben die Euro-Wächter die Abkehr von ihrer jahrelangen Ära der Nullzinspolitik eingeleitet und dabei die Zinsen erstmals seit 2011 nach erhöht. Aktuell liegt der Leitzins in der Eurozone bei 0,50 Prozent.

Analysten rechnen mehrheitlich mit einem großen Schritt um 0,75 Prozentpunkte. Das wäre der bisher größte Zinsschritt in der Geschichte der Gemeinschaftswährung. Allerdings gibt es auch einige Experten, die mit einem etwas kleineren Schritt um 0,5 Punkte rechnen.

An den Finanzmärkten setzen die Investoren eher auf einen größeren Schritt.Die Auswirkungen an der Börse sollten begrenzt bleiben, denn die Marktteilnehmer hätten genug Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten, schrieb der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Keine schnelle Lösung für Inflation

Dass der Zinsschritt zu einem raschen Eingrenzung der Inflation führen kann, ist indessen eher nicht zu erwarten, zumal diese hauptsächtlich von den hohen Energiepreisen angeheizt wird. Der aktuelle Rückgang bei den Ölpreisen kommt bisher jedenfalls nicht bei den Konsumenten an. In Österreich lag die Teuerungsrate zuletzt bei 9,1 Prozent. Angestrebt wird eine Rate von etwa 2 Prozent.