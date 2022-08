Experte: Volles Ausmaß der Inflation trifft Konsumenten erst 2023

Das Problem im Unternehmensbereich sei, "dass der Einkauf nicht mit dem Vertrieb spricht. Das ist ein Muskel, der bisher gar nicht genutzt wurde." Nun würden in den verschiedensten Branchen, vom Maschinen- und Motorenbau bis zu Baustoffen, die Preise noch einmal erhöht. "Ich habe in den letzten Wochen mit 43 Unternehmen gesprochen: Alle, bis auf eines, wollen die Preise erhöhen." Diese Preiserhöhungen würden sich noch einmal in einer erhöhten Inflation widerspiegeln.

Auch bei den Lohnverhandlungen müssten sich die Akteure erst an die neue Spielregeln gewöhnen. "Da werden zukünftige Inflationen bereits eingepreist und in die Forderungen proaktiv hineingetragen. Das ist etwas, was man so noch gar nicht kennt und das die Spirale weiter anheizt." Bei den von Unternehmen zugekauften Dienstleistungen, etwa IT-Services, habe die Teuerung bisher noch am wenigsten zugeschlagen, hier gebe es noch Nachholbedarf. Diese weitere, durch erhöhte Lohnforderungen entstehende Teuerungswelle werde die Unternehmen erst noch treffen.

Günstiges Geld als Nährboden

Ein massiver Nährboden für die hohe Inflation sei zunächst das günstig verfügbare Geld gewesen, "das kann man sich wie einen trockenen Heuschober vorstellen". Die Knappheiten, die es dann am Markt gegeben habe, seien dann der Funke gewesen, der den Heuschober entzündet habe. "Die Auftragseingänge sind noch immer hoch, weil noch einiges an Geld da ist. Jetzt sorgen die Knappheiten dafür, dass wir sukzessive diese Geldmenge verpulvern, was sich als Triebfeder für die Inflation erweist. Je günstiger das Geld ist, je niedriger die Zinsen sind, desto größer ist der Anreiz, weiter zu investieren und zu konsumieren - sowohl auf der Investoren-, wie auch auf der Konsumentenseite." Die Maßnahmen der Regierungen zur Linderung der Inflationsfolgen würden die Inflation noch weiter befeuern.