Hohe Inflation: Gesetzlicher Pensionsanpassungswert um 5,8 Prozent

Die Pensionserhöhung wird angesichts der Teuerung kräftig ausfallen. Mit den Inflationszahlen vom Juli steht nun der gesetzliche Wert für die Pensionserhöhung fest, er ergibt sich aus den durchschnittlichen Inflationswerten von August 2021 bis Juli 2022. Wie die Statistik Austria berechnet hat, liegt der Anpassungsfaktor bei voraussichtlich 5,8 Prozent. Die Politik kann freilich auch höhere Zuwendungen beschließen, die Pensionistenvertreter haben dies auch schon gefordert.

Pensionsgipfel gefordert

Präsident des Pensionistenverbandes Peter Kostelka wiederholt angesichts der neuen Inflationswerte seine Forderung, Pensionen um zehn Prozent zu erhöhen. "Die Pensionisten dürfen nicht ein weiteres Jahr viel weniger bekommen als die aktuelle Teuerung ausmacht. Die Preise für Essen, Heizen, Wohnen sind dramatisch gestiegen und steigen laut Prognosen noch weiter an. Deshalb ist und bleibt die Forderung des Pensionistenverbandes nach einer Anpassung in Höhe von 10 Prozent unsere Verhandlungsbasis", erläutert Kostelka in einer Aussendung am Donnerstag und fordert einen Pensionsgipfel mit Bundeskanzler, Finanz- und Sozialminister sowie Pensionistenvertretern.

Auf harte Verhandlungen stellt sich auch Seniorenbund-Präsidentin, Ingrid Korosec ein. Sie erklärt angesichts der hohen Juli-Inflation in einer Aussendung: "Wer heute in Pension ist, hat Anspruch auf volle Inflationsanpassung und braucht zusätzliche Maßnahmen, um die Teuerung abzufedern".