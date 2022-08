Haushalte unterschiedlich stark von Inflation betroffen

Das Leben ist in den vergangenen Monaten deutlich teurer geworden: Hierzulande hatten Konsumentinnen und Konsumenten im Juli durchschnittlich 9,2 Prozent höhere Ausgaben als im Vorjahr. Abhängig von Einkommen und Lebensstil sind heimische Haushalte aber unterschiedlich stark von der Inflation betroffen. Zu diesem Ergebnis kommt das Wirtschaftsforschungsinstitut IHS basierend auf einer Konsumerhebung sowie Daten der Statistik Austria.

Verhältnis umgekehrt

Jede Person spürt die Teuerung individuell und abhängig von ihren Lebensumständen: Wer etwa in Zeiten steigender Treibstoffpreise täglich mit dem Pkw fahre, sei stärker von einer höheren Inflationsrate betroffen als eine Person, die sich mit dem Fahrrad oder den Öffis fortbewege, so das IHS in einem Policy Brief.

In den vergangenen Jahren hätten tendenziell ärmere Haushalte die Inflation stärker gespürt. Das Verhältnis habe sich nun aber umgekehrt. Die Erhebungen des Wirtschaftsforschungsinstituts deuten an, dass Besserverdiener aktuell stärker von der Teuerung betroffen sind.

Das oberste Einkommensdezil sei demnach von einer Inflationsrate von 8,4 Prozent betroffen, das neunte und achte Einkommensdezil jeweils von 8,8 Prozent. Am stärksten spüre das sechste Einkommensdezil die Inflation mit einer Teuerungsrate von 9,3 Prozent. Die Daten beziehen sich dabei auf den Juni. Damals lag die offizielle Inflationsrate bei 8,7 Prozent.