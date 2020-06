EU-Ländern entgehen durch Fälschungen 15 Mrd. Euro

Durch Produktfälschungen gehen den EU-Ländern jedes Jahr geschätzte 15 Mrd. Euro an Staatseinnahmen verloren. Das geht aus dem jüngsten Statusbericht des EU-Markenamts EUIPO hervor. Darüber hinaus fehlen EU-weit 14,1 Prozent der Umsätze im Kosmetik- und Körperpflegesektor. Die Umsatzeinbußen in der Kosmetik- und Körperpflegebranche in Österreich belaufen sich auf 207 Mio. Euro.

EUIPO und OECD (Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) schätzen, dass Marken- und Urheberrechtsverletzungen im internationalen Handel im Jahr 2016 bis zu 3,3 Prozent des Welthandels ausgemacht haben könnten. Bis zu 6,8 Prozent der EU-Importe, also 121 Mrd. Euro pro Jahr, seien Produktfälschungen.