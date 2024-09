"Es wäre ein Irrsinn, das Anton Proksch Institut zu verkaufen"

Es gebe jedoch einen Gesellschaftervertrag zwischen der Vamed und der Stiftung Anton Proksch Wien. Diese gemeinnützige Stiftung, in der vor allem Vertreter von Wien, ÖGB und AK sitzen, hält und betreibt die Sonderkrankenanstalt am Wiener Stadtrand. Seit 2023 übrigens gemeinsam mit einer anderen einflußreichen Stiftung, der AVZ Stiftung der Stadt Wien (Verkehrsbüro, card complete etc.).

Fürst, selbst ausgebildeter Sozialarbeiter und Sozialwissenschaftler und lange in der Suchtarbeit beschäftigt, sagt: „Ich habe den Verdacht, dass das Kuratorium des API gar nicht befasst werden soll. Ich appelliere deshalb an alle Beteiligten, Druck zu machen, damit dieser Verkauf noch gestoppt wird.“

Fürst ist sich bewusst, dass er mit dem Verweis auf die Vergangenheit durchaus auch Parteigenossen in seine Kritik mit einschließt. Der Vamed-Konzern wurde 1996 unter Kanzler Franz Vranitzky an die deutsche Fresenius verkauft. Und das Anton Proksch Institut wurde 2013 unter Sozialminister Rudolf Hundstorfer (ebenfalls SPÖ) an die Vamed verkauft – der Schuldenberg war zu hoch, eine Sanierung zu dringend geworden.

Fürst: „Mich wundert, dass das Thema so kurz vor der Nationalratwahl niemand aufgreift. Wir im Burgenland sind der Meinung, dass in diesem Bereich gewinnorientierte Konzerne nichts verloren haben. Es wäre ein Irrsinn mit dem Anton Proksch Institut eine der größten Suchtkliniken Europas an einen Finanzinvestor aus Frankreich zu verkaufen. Denen geht es einzig und allein um den Profit und die Franzosen wollen das Institut schon in einigen Jahren weiter verkaufen.“