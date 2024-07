Vamed: Wie Doskozil den Verkauf der Reha-Zentren stoppen will

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Dienstag erneut vor dem Verkauf der Vamed-Reha-Kliniken an das französische Private-Equity-Unternehmen PAI gewarnt und eine Kündigung der Tagsätze durch die Sozialversicherungsträger gefordert.

Es könne nicht sein, dass öffentliche Gelder in gewinnorientierte Unternehmen fließen, „um Konzerngewinne zu bedienen“, während im Gesundheitsbereich das Geld fehle, kritisierte er.

Generell plädierte Doskozil erneut für Gemeinnützigkeit im Bereich der Gesundheitsversorgung. „Es darf nicht möglich sein und soll nicht möglich sein, aus der Führung eines Pflege- oder Reha-Zentrums Gewinne ziehen zu können.“ Im Burgenland werde das auch umgesetzt. Verträge mit der Vamed in Bezug auf Pflegeeinrichtungen habe man schon vor einigen Jahren aufgelöst.

Vamed-Betriebsrat Harald Steer warnte ebenfalls vor Gewinnmaximierung und Spardruck im Bereich der Reha-Zentren. Für die Beschäftigten und für den Betriebsrat werde es mit dem Verkauf an einen internationalen Konzern schwieriger, ihre Anliegen vorzubringen. „Wir haben dann kein Gegenüber mehr“, betonte er.

ÖVP: SPÖ agiert „scheinheilig“

Aus Sicht der ÖVP agiert die SPÖ „scheinheilig“. Es werde auch „wahrheitswidrig“ behauptet, der Wirtschaftsminister könne nach dem Investitionskontrollgesetz eingreifen und den Verkauf stoppen, so Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas in einem Statement: „Das ist ein völliger Blindgänger, denn das Gesetz ist auf diesen Fall eines innergemeinschaftlichen Erwerbs nicht anwendbar, was sich klar aus dem Wortlaut und der sachgemäßen Interpretation des Gesetzes ergibt.“