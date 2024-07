Vamed-Betriebsratschef Harald Steer sowie Gerald Mjka von der Vida sagten am Dienstag nach einer Betriebsrätekonferenz in Wien, dass es um Lösungen für die Gesundheitsversorgung gehen müsse. Sie haben Kanzler Karl Nehammer einen Brief geschrieben und fordern darin die Prüfung von Alternativen. In dem Schreiben verweisen sie darauf, dass PAI schon in anderen EU-Ländern negativ aufgefallen sei und es nach der Übernahme zu Einschnitten bei der Qualität der Patientenversorgung und der Arbeitsplatzqualität gekommen sei. Mijka: „Profite auf dem Rücken von kranken Menschen zu machen, ist falsch.“