Rot gegen Schwarz: Warum die SPÖ den Vamed-Verkauf forcierte

Der renommierte Wiener Arzt Ernst Wolner, von 1994 bis 2008 Chef der Herzchirurgie am AKH, erinnert sich noch gut an die Vamed-Privatisierung im Jahr 1996, also den seinerzeitigen Verkauf an Fresenius. Seine Version stützt die Argumentation von ÖBAG-Aufsichtsratschef Günther Ofner, die da lautet: "Die SPÖ-Granden unter Bundeskanzler Vranitzky und Finanzminister Klima konnten die Vamed 1996 gar nicht schnell genug loswerden." Und mit dem Verkauf 1996 seien auch alle Stimm- und Mitwirkungsrechte der seinerzeitigen ÖIAG, heute ÖBAG, verfallen. Es sei angesichts der Fakten also höchst unredlich, der ÖBAG heute vorzuwerfen, sie habe "tatenlos zugesehen", sagt Ofner.