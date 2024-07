ÖBAG-Sprecher über Vamed: "Der Deal ist längst gelaufen"

Da hat auch niemand etwas dagegen. Sehr umstritten bleibt allerdings der Umstand, dass bei dieser Filetierung der Vamed ihre Reha-Einrichtungen in Österreich an den französischen Finanzinvestor PAI gehen. Die SPÖ macht daraus ein Wahlkampfthema.

In seltener Eintracht fordern SPÖ-Chef Andreas Babler und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil den Stopp samt Rückabwicklung des Verkaufs der Reha-Anstalten durch die Staatsholding ÖBAG , die zuletzt noch 13 Prozent an der Vamed AG gehalten hat.

ÖBAG-Sprecher Michael Mauritz sagt: „Der Deal ist gelaufen. Die Verträge sind längst unterschrieben. Selbst eine Rückabwicklung würde nichts daran ändern, dass die ÖBAG mit 13 Prozent keinerlei Einfluss auf Verkaufsentscheidungen des Mehrheitseigentümers nehmen kann.“

„Bankrotterklärung“

Am lautesten übt ÖBAG-Aufsichtsratschef, Flughafenvorstand Günter Ofner Kritik an Babler & Co. Ofner sieht eine „völlige moralische und sachliche Bankrotterklärung: Die SPÖ hat die Vamed 1996 zu 100 Prozent um ein Butterbrot von 37 Mio. Euro an die deutsche Fresenius verscherbelt und versucht nun frech, die negativen Folgen ihres Handelns anderen in die Schuhe zu schieben.“