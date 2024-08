Vamed-Verkauf: "Gemeinnützige Angebote müssen in österreichischer Hand bleiben"

Der Verkauf des heimischen Gesundheitsdiensteanbieters Vamed durch den deutschen Eigentümer Fresenius wirbelt weiterhin Staub auf. Nach Protesten der SPÖ sind es nun die Mitarbeiter, die sich dagegen aussprechen. Konkret jene der österreichweiten Reha-Einrichtungen, die an an den französischen Finanzinvestor PAI gehen. In einer öffentlichen Betriebsversammlung am Dienstag Vormittag vor dem Anton-Proksch-Institut (API) in Wien Liesing wurden Sorgen über eine Verschlechterung der Lage von Patienten und Mitarbeitern laut.