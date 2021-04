Hohe Wertschöpfung in Europa

Manzer verweist auf die hohe Wertschöpfung von Huawei in Europa, wo in F&E- und Logistik-Zentren 20.000 Mitarbeiter beschäftigt sind. Auch eine Produktion in Frankreich mit 500 Mitarbeitern ist geplant. „Wir haben einen starken Fokus in Europa“, so Manzer. Der schon länger angekündigte Flagship-Store in der Wiener Innenstadt soll noch im Sommer eröffnet werden. Huawei beschäftigt in Österreich 124 Mitarbeiter, in Europa sind es rund 20.000, weltweit 200.000.