Magenta-Chef Bierwirth: "Würde ungern auf Huawei verzichten"

Im zuständigen Infrastrukturministerium zeigt man sich eher skeptisch bezüglich einer eigenen Zulassungsstelle. "Bin nicht sicher, ob so ein Handelshemmniss auch EU-rechtskonform wäre", so ein Sprecher von Minister Norbert Hofer. Grundsätzlich werde in dieser Frage eine EU-weite Lösung angestrebt. Hofer sagte erst vor wenigen Wochen, er teile die Vorbehalte anderer Staaten gegenüber Huawei nicht. "Es gibt keinen konkreten Verdacht gegen Huawei", heißt es aus dem Ministerium.

Unlimitiertes Datenvolumen

Durch das ultraschnelle 5G-Netz werden sich in Österreich auch die Tarifmodelle der Mobilfunker ändern. Bierwirth kündigt „unlimitierte Datentarife“ wie jetzt schon beim Breitband-Internet via Kabel/Festnetz an. „Nicht mehr die Datenmenge, sondern die Geschwindigkeit wird preisentscheidend“, so Bierwirth. Wer eine höhere Geschwindigkeit haben möchte, werde mehr bezahlen müssen. Auch Tarife mit Datenpriorisierungen – also eine Art Vorrangsregel für Premium-Kunden – dürften im 5G-Netz zum Thema werden.

Bezüglich der milliardenschweren Fusion von T-Mobile und UPC zu Magenta sagte Bierwirth, dass es sich um ein längerfristiges, strategisches Investment des Konzerns gehandelt habe.„Wir müssen das Geld jetzt nicht in vier Jahren wieder zurückverdienen“. Einen Preiskampf mit Marktführer A1 will er sich nicht liefern. „Wir wollen eher eine Qualitätsstrategie fahren“.Besonders im TV-Bereich sieht er noch viel Innovationspotenzial.