Erholung von Coronakrise fällt in Asien 2021 schwächer aus

In Australien verschiebt sich die Erholung von der Krise stärker als bisher gedacht ins nächste Jahr, ebenso in Japan. Deutlich niedrigere Wachstumsraten werden auch für das stark vom Tourismus abhängige Thailand erwartet - und zwar für 2021 als auch 2022. Dramatisch ist die Lage in Myanmar nach dem Militärputsch im Februar. Hier rechnen die Experten mit einem Einbruch der Wirtschaft um knapp 18 Prozent, womit sich das Negativ-Szenario in etwa verdoppelt hat.