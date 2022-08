Entspannung am Pelletmarkt soll im Laufe des Herbstes kommen

Der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende Unsicherheit an den Energiemärkten hat zuletzt auch zu Hamsterkäufen bei Pellets geführt. Infolge nahmen Sorgen über massiv gestiegene Pelletpreise, lange Lieferzeiten oder Probleme, überhaupt Pellets zu bekommen, zu. "Im Laufe des Herbstes wird sich die Lage entspannen und die Preise werden wieder sinken", so Christian Rakos, Chef des Branchenverbandes proPellets Austria zur APA.