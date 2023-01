Energieversorger wegen Preisgarantie rechtskräftig zu Schadenersatz verurteilt

Maxenergy beruft sich auf gegenteiliges Urteil

"Die Entscheidung des Landesgerichts Feldkirch betrifft lediglich 25 Fälle von ehemaligen Maxenergy-Kunden. Außerdem steht die Entscheidung des Landesgerichts Feldkirch einer bereits zu Gunsten von Maxenergy getroffenen Entscheidung gegenüber. Das Bezirksgericht Perg ist in dieser Causa bereits im September 2022 zu einer Entscheidung gelangt, die den Standpunkt von Maxenergy bestätigt: Die Kündigung der Verträge seitens Maxenergy erfolgte laut richterlichem Entscheid des Bezirksgerichts Perg nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit trotz Preisgarantie rechtskonform. Die dort vorgebrachte Klage gegen Maxenergy wurde vom Bezirksgericht Perg bereits am 5. September 2022 abgewiesen", heißt es in einer Aussendung. Diese Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig: "Die Gegenseite hat in diesem Fall den Gang in die Berufung angetreten, somit wird eine finale Entscheidung noch Zeit beanspruchen, da nun das Landesgericht Linz in dieser Causa am Wort ist."

Und weiter heißt es: "Wegen der abweichenden richterlichen Entscheidungen in der Frage, ob die Vertragskündigung nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit trotz Preisgarantie durch Maxenergy rechtskonform ist, geht es Maxenergy insgesamt um Rechtsicherheit und eine finale Lösung der strittigen Frage. Denn damit beantwortet sich auch die Frage, ob es für einen Energieanbieter wie Maxenergy – oder auch für andere Branchen – künftig Einschränkungen bei Entscheidungen im Sinne eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns geben wird." Denn offenbar sind sich die Bezirks- und Landesgerichte in Österreich in dieser Frage (noch) nicht einig.