Energieverbrauch Österreichs stieg 2021 um 6 Prozent

Haushalte und Industrie

In der Industrie und im Dienstleistungssektor stieg der Energieverbrauch um rund 5 Prozent auf 319 PJ bzw. um 7 Prozent auf 109 PJ. Der Energieeinsatz im Flugverkehr stieg um 25 Prozent auf 18 PJ und der Einsatz von Diesel und Benzin im Straßenverkehr um 3 Prozent auf 292 PJ. Die privaten Haushalte brauchten vor allem für Heizzwecke mehr Energie, hier nahm der Verbrauch um etwa 10 Prozent zu.

Energieträger

Der erhöhte Energiebedarf im Vergleich zum Vorjahr spiegelte sich auch bei den einzelnen Energieträgern wider. Beim Einsatz von Steinkohle und Koks in den Hochöfen der Eisen- und Stahlerzeugung gab es einen Anstieg von 10 Prozent auf 58 PJ. Auch Erdölprodukte kamen konjunkturbedingt im Verkehrssektor sowie witterungsbedingt zu Heizzwecken vermehrt zum Zug. Bei den erneuerbaren Energieträgern erhöhte sich der Verbrauch um 10 Prozent auf 188 PJ. Dabei spielte vor allem der vermehrte Einsatz von Brennholz (plus 12 Prozent auf 64 PJ) und Holzpellets (plus 19 Prozent auf 21 PJ) eine Rolle.