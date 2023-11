Sechs von zehn müssen sich wegen Energiekosten einschränken

Knapp die Häfte gab an, wegen der steigenden Energiepreise Sorge zu haben, in Zukunft die Rechnungen bezahlen zu können. Eine naheliegende Möglichkeit gegenzusteuern ist, Energie einzusparen. Das versucht laut der Umfrage eine deutliche Mehrheit von 88 Prozent, etwa 47 Prozent gaben etwa an, die Heiztemperatur zu verringern. Die Motivation dafür ist hauptsächlich nicht Umweltschutz sondern die Geldersparnis.

Verzögerte Weitergabe der Preise

Die Großhandelspreise von Strom und Gas sind seit den Rekordwerten vom Vorjahr wieder deutlich gefallen. Allerdings kommt diese Entwicklung - wie auch bei Preisanhebung - bei den meisten Kundinnen und Kunden erst mit Verzögerung an. Denn die in Österreich meist-genutzten Tarife werden im Nachhinein an die Entwicklung der Großhandelspreise in den vorangengangenen zwölf Monaten angeglichen. Dadurch werden extreme Preisausschläge geglättet, die Verbraucherpreise hinken aber der Entwicklung der Großhandelspreise immer hinterher. Deswegen sind viele Tarife heuer teurer als 2022, als sie auf Basis der noch deutlich niedrigere Großhandelspreise von 2021 angesetzt waren.