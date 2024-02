Auf der Suche nach dem Super-Akku

Ohne Stromspeicher keine Energiewende. Akkus sind allgegenwärtig, etwa in Elektrogeräten – trotzdem wird zu dem Thema weiterhin massiv geforscht, denn die bisherigen Technologien decken nicht alle (künftigen) Herausforderungen ab. Akkus werden noch wichtiger, etwa in der Stabilisierung der Stromnetze, in der Mobilität oder in der Industrie.