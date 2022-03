Embargo-Drohung schockt Märkte: Energiepreise schießen nach oben

Der Gaspreis stieg noch drastischer. War am Freitag mit 200 Euro pro Megawattstunde noch ein historischer Höchststand erreicht, stieg der Preis am Montagvormittag am für Europa wichtigen Amsterdamer Handelsplatz sogar auf 350 Euro. Vor dem Russischen Einmarsch in der Ukraine lag er bei weniger als 80 Euro - und damit bereits auf einem hohen Niveau: Im langjährigen Durchschnitt lag er zwischen 10 und 25 Euro.

Kursverluste an den Börsen

Dieser massive Anstieg der Energiekosten trübt die Konjunkturaussichten. In Japan, der drittgrößte aber rohstoffarmen Volkswirtschaft der Welt brach der Leitindex Nikkei um 3,24 Prozent ein. An den europäischen Börsen waren die Verluste stärker: Der Euro-Stoxx-50 verlor zum Start um 3,93 Prozent und der DAX in Frankfurt 4,33 Prozent.