Verschärfte Regeln für E-Autobatterien bringen Hersteller unter Druck

Deutsche Hersteller setzen jetzt schon auf Batterien, die mit grünem Strom erzeugt werden. Entweder, indem die Hersteller diesen selbst herstellen, oder ihn über eine eigene Leitung beziehen, etwa von Windparks. „Wir kontrollieren die Angaben der Lieferanten“, sagt ein Vorstand eines deutschen Autobauers, der nicht namentlich genannt werden will, im KURIER-Gespräch. Ein SUV der neuesten Generation aus seinem Haus spare mit der bisherigen Berechnungsmethode rund 40 Prozent beim CO 2 -Verbrauch bei der Herstellung ein. Mit der neuen Berechnungsart wäre die Einsparung dahin, denn etwa 40 Prozent des in Deutschland produzierten Stroms stammen aus fossilen Energieträgern wie Kohle und Gas.

Die gravierende Folge der Neuregelung wäre für Batteriehersteller in Deutschland, aber auch einigen osteuropäischen Staaten, dass sie sehr wahrscheinlich einem im Jahr 2026 festgelegten CO 2 -Grenzwert bei der Herstellung von Batterien überschreiten werden. Die Folge: Die Batterien dürften dann nicht mehr in E-Autos verbaut werden. Der Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) fürchtet eine Verlagerung der Produktion und damit auch Nachteile für Betreiber von deutschen Wind- und Solarparks.

Frankreich federführend

Denn andere Staaten seien in dem Punkt wettbewerbsfähiger, allen voran Frankreich und Schweden, wo Strom vor allem aus CO 2 -freien Atomkraftwerken stammt. In den USA sind die Werte ähnlich schlecht wie in Deutschland, China liegt dazwischen. „Frankreich ist die tonangebende Kraft“, sagt der Vorstand. Vordergründig hoffe man damit chinesische Hersteller aus Europa zu drängen; allerdings zulasten deutscher Hersteller, was ebenfalls ein für Frankreich angenehmer Nebeneffekt sei. „Deutschland ist derzeit nicht in der Lage, selbst eine gestalterische Rolle zu übernehmen“, ärgert sich der Fachmann. Sein Land habe nur vorgeschlagen, einen europäischen Durchschnittswert zur Berechnung heranzuziehen, was aber ebenfalls auf Ablehnung in Europa gestoßen sei.

Die deutschen Hersteller wollen jedenfalls, dass weiter die tatsächliche Stromproduktion zur Berechnung herangezogen wird (inklusive einer klaren Nachweispflicht) bzw. künftig auch der Stromverbrauch. Auch eine Verschärfung über verpflichtende eigene Grünstrom-Kapazitäten sei denkbar.