Neues "Plastikpfand" ab 1. Jänner: Worauf Konsumenten künftig achten müssen

Aber was ändert sich mit Anfang Jänner für die Konsumenten? Wie viel Pfand ist zu bezahlen und wie bekommt man sein Geld zurück? Der KURIER klärt die wichtigsten Fragen rund ums Thema:

So wie es bereits bei Mehrwegverpackungen üblich ist, wird mit Jänner auch ein Pfand für Einweg-Getränkeverpackungen aus Plastik oder Metall eingeführt. Das bedeutet, dass Kunden beim Kauf einer PET-Flasche oder einer Dose 25 Cent pro Stück bezahlen müssen, die sie bei der Rückgabe der Verpackung wieder retour bekommen. Das gilt für Gebinde mit einem Fassungsvermögen von 0,1 bis 3 Liter. Die Pfandflaschen werden an einem eigenen Logo am Etikett zu erkennen sein.

Gibt es Ausnahmen?

Vom Einwegpfand ausgenommen sind Getränkeverbundkartons (Tetra Pak). Auch Milch und Milchprodukte und Flaschen für Beikost oder medizinische Produkte sind aus hygienischen Gründen nicht von der Pfandpflicht erfasst, genauso wenig wie Sirupe, da diese nicht zum direkten Verzehr geeignet sind. Die Verpackungen der ausgenommenen Produkte werden wie bisher im gelben Sack bzw. in der gelben Tonne entsorgt.