"Kunden werden grantig sein": Vöslauer bereitet sich auf Einwegpfand vor

Neben den klassischen Einweg-Kunststoff-Flaschen bietet Vöslauer sein Wasser nämlich auch in wiederbefüllbaren Flaschen aus Glas oder Mehrweg-PET an. Letztere hätten Schlossnikl zufolge die beste CO₂-Bilanz - und das mit Abstand. Das liege daran, dass sie die Gewichtsvorteile von Kunststoff bieten und gleichzeitig wiederverwendet werden können.

Kein Verständnis hat er für die Beschwerden kleiner Händler wie Trafikanten und Würstelstandbetreiber, die künftig zur Rücknahme der Verpackungen verpflichtet sind, wenn sie diese verkaufen: „Da wird jetzt viel Lärm um die Thematik gemacht und in der Praxis wird es dann gar nicht so schlimm.“

In Deutschland hat Vöslauer bereits Erfahrungen mit Einwegpfand gemacht. Das Nachbarland ist der wichtigste ausländische Markt für das niederösterreichische Unternehmen, das 21 Prozent des Umsatzes mit dem Export seiner Produkte erzielt.

Keine einheitlichen EU-Regelungen

Aufgrund der unterschiedlichen Pfandregelungen werden aktuell und auch in Zukunft für jedes Land eigene Chargen mit unterschiedlichen Etiketten produziert. An eine einheitliche Pfandregelung für die gesamte EU in Zukunft glaubt Schlossnikl nicht: „Statt Harmonisierung gibt es in diesem Bereich eher Differenzierungen in den einzelnen Ländern.“