Fünf Euro für Leitungswasser: Wasserspender-Firma will Gastronomie erobern

Und zwar mit Wasserspendern, die Gastronomen direkt an ihre Wasserleitung anschließen können sollen. Einmal installiert geben die Geräte, die optisch an Bierzapfanlagen erinnern, kaltes, heißes oder sprudeliges Wasser auf Knopfdruck aus.

System kommt noch 2024

In mehreren Hotels kämen ähnliche Systeme bereits zum Einsatz, so etwa bei Frühstücksbuffets. Künftig will Culligan mit seinem neuen Konzept auch Restaurants und Bars ansprechen. Die neuen Geräte sind bereits in 22 Ländern erhältlich, so etwa in Deutschland, Ungarn oder Australien. Hierzulande soll das Konzept noch heuer eingeführt werden.