Was das Einwegpfand für Konsumenten bedeutet

Es sind nur noch wenige Wochen bevor am 1. Jänner 2025 das Einwegpfand für Getränkeverpackungen eingeführt wird. Recycling Pfand Österreich hat am Dienstag bei einer Pressekonferenz die Informationskampagne vorgestellt, die nach den Weihnachtsferien mit dem Slogan "Achtung Einsatz!" multimedial starten soll. In Werbespots und auf Plakaten sollen "Pet", die Flasche, und "Can", die Dose, als Maskottchen Kunden erklären, wie das Pfandsystem funktioniert.