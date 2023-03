Ehemaliger OMV-Chef Schenz im Alter von 83 Jahren verstorben

Der 1940 in Wien geborene Schenz hatte an der TU Wien Technische Physik studiert und sich bei seiner Diplomarbeit mit dem Thema Kernphysik im Seibersdorfer Reaktorzentrum beschäftigt. Nach mehreren Jahren wissenschaftlicher Tätigkeit wechselte Schenz 1969 in die OMV, wo er seit 1988 im Vorstand und seit 1992 als Vorsitzenden des Vorstandes und Generaldirektor tätig war. Ende 2001 trat er in den Ruhestand und wurde gleichzeitig zum Kapitalmarktbeauftragten der Regierung bestellt. Von 2000 bis 2022 war er Vizepräsident der Wirtschaftskammer.

Schenz war Träger des "Großen Goldenen Ehrenzeichens mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich".