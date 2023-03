IT-Fachkräftemangel: Neuer IKT-Statusreport zeichnet düsteres Bild

Mehr als 24.000 IT-Fachkräfte fehlen Österreich jetzt schon – Tendenz weiter steigend. Denn Nachwuchs gibt es nicht genug, Studiengänge werden im Durchschnitt von 37,5 Prozent abgebrochen. In manchen Bereichen liegt die sogenannte Dropout-Quote sogar bei über 50 Prozent. Das zeigt der aktuelle und bereits siebente IKT-Statusreport des Fachverbands für Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (Ubit) der Wirtschaftskammer Österreich, der gestern, 2. März, im Motto am Fluss präsentiert wurde.