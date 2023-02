Schriftstellerin Ilse Tielsch im Alter von 93 Jahren verstorben

Der Kampf um die Existenzsicherung verhinderte eine frühere literarische Karriere Tielschs. Erst 19 Jahre nach der Vertreibung erschien ihr Gedichtband "In meinem Orangengarten" (1964) in der Reihe "Neue Dichtung aus Österreich". Nach weiteren Gedichtbänden folgte ihr erstes Prosawerk unter dem Titel "Brief ohne Anschrift" (1970), ehe sie sich Jahre später den tragischen Ereignissen rund um die Vertreibung und Flucht in ihrer Romantrilogie zuwandte. 1991 folgte die Erzählung "Die Zerstörung der Bilder", worin sie bei Fahrten durch Mähren und Böhmen versuchte, ihr "in zwei Teile geschnittenes Leben" wieder zusammenzufügen.

In ihrem 2006 erschienenen Roman "Das letzte Jahr" ließ Tielsch in Anlehnung an ihre eigenen Erfahrungen die neunjährige Elfi Zimmermann aus einem südmährischen Städtchen das letzte Jahr vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs schildern. In ihrem Werk "Unterwegs" (2009) hielt Tielsch Eindrücke, Bilder, Begegnungen und Aufenthalte fest, die sie während ihrer vorwiegend beruflichen Reisen sammelte.