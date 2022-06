E-Control: Auch Steinkohle-Strom ist teuer

Eine Preisdeckelung für Gas zur Stromerzeugung würde den Strompreis nicht so stark drücken wie oft angenommen, sagt der Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung der Regulierungsbehörde E-Control, Johannes Mayer. "Man würde ähnlich wie in Spanien extrem viel Gas verbrennen" und trotzdem nur 30 bis 40 Euro je Megawattstunde gewinnen, weil dann die ebenfalls teuren Kohlekraftwerke zum Einsatz kämen, sagte Mayer am Montag bei einer Fachtagung der E-Control.