Kern: "Energiepreise werden so niedrig sein, dass wir uns wundern"

Wie kann man im Wirtschaftskrieg zwischen den USA und China bestehen? Im überparteilichen „BürgerInnen Forum Europa“ suchen Menschen wie Alt-Kanzler Christian Kern und der Vizepräsident des EU-Parlaments Othmar Karas nach Lösungen.

KURIER: Herr Karas, es gibt die These, wir hätten es uns gemütlich in der Illusion eingerichtet, dass alles in der Welt so bleiben muss, wie es ist. Stimmen Sie zu?

Othmar Karas: Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat uns überrascht. Warum? Weil seit 1945 alle politisch Handelnden in Europa an einer Vision gearbeitet haben, die von Multilateralismus und Völkerrecht getragen war. Die Hoffnung, dass sich Europa immer so weiterentwickelt, wurde zerstört. Aber man muss auch sehen, dass wir lange vor dem Krieg entschieden haben, dass Europa der erste klimaneutrale Kontinent der Welt sein soll. Dass wir also von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energie umstellen. Wir sehen deutlicher den je, dass Energiepolitik auch Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist. Europa wurde kalt erwischt.