E-Autos: 60 Millionen Euro für mehr und schnelleres Laden

Smatrics EnBW wiederum will bis 2030 rund 1.300 Superladepunkte (Erklärung unten) im Land errichten, etwa bei Supermärkten, Tankstellen oder Fast-Food-Läden. Freilich sei es eine Herausforderung, entsprechende Flächen zu finden. „Vielleicht muss auch der Platz gekauft werden“, so Hinrichs. Schnellladestationen seien bei Autobahnen und dort nötig, wo es sonst keine Ladeinfrastruktur gibt. Nur 10 bis 30 Prozent werde Superladen an der Gesamtenergie ausmachen, denn langsames Laden sei nicht nur batterieschonender, sondern auch daheim oder am Arbeitsplatz mit langen Stehzeiten nicht nötig. Beim Superladen können einzelne Fahrzeuge heute schon bis zu 270 KW in der Spitze laden – allerdings nur für kurze Zeit.

„Wenn die Infrastruktur nicht da ist, fliegt das Thema nicht“, so Hinrichs zur Zukunft der E-Mobilität, an die er fest glaubt. „Der Verbrennungsmotor ist hochgradig effizient, aber die Zukunft gehört der Elektromobilität.“ Sie werde den Verbrenner in den nächsten 20 bis 30 Jahren komplett ablösen. Der Preis von 3 Euro je 100 Kilometer sei unschlagbar. Für E-Fuels oder Wasserstoff benötige man nicht nur eine gänzlich neue Infrastruktur, sondern auch mehr Energie zur Erzeugung als bei Elektro. „Wasserstoff ist eine tolle Technologie für die Industrie und auch bei Lkw vorstellbar.“