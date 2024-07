Dubiose Krypto-Plattform: 65.000 Geschädigte bangen um 400 Millionen Euro

Viele Paraiba-Investoren sind später in das Nachfolgesystem Trillant gewechselt, doch dort hat es keine Auszahlungen mehr gegeben. „Man hat noch einmal versucht, bei Trillant Gelder zu lukrieren, indem man den Investoren sagte, ihr bekommt dann Auszahlungen, wenn ihr etwas einzahlt“, sagt Zarbl. „Die Leute haben das teilweise gemacht. Am Ende des Tages sagte man den Leuten aber, sie hätten mit hohem Risiko investiert, leider ist euer Geld weg.“ Wohin die Gelder geflossen sind, ist bis dato unklar.

Zwei Hauptverdächtige

Laut einem Beschluss des Straflandesgerichts Wien waren die „Guthaben“ bei Trillant „rein fiktiv“. Indes haben zwei Österreicher, die von den Strafverfolgern zum Kreis der Hauptverdächtigen gezählt werden, vor wenigen Tagen bei Gericht beantragt, dass das anhängige Verfahren gegen sie eingestellt wird. Es sei „bis dato kein einziger Geschädigter im Zusammenhang mit ihnen aufgetreten“, so die Argumentation.

Die WKStA hat die Ablehnung der Einstellungsanträge beantragt. „Die Beschuldigten sind verdächtig, das Verbrechen des schweren gewerbsmäßigen Betrugs begangen zu haben“, so die Anklagebehörde. Dieser Tatverdacht ergibt sich aus den Ermittlungsergebnissen des LKA Wien sowie den Anzeigen zahlreicher Geschädigter.

„Nach den bisherigen Erkenntnissen sind beide Beschuldigten zur Führungsebene des Paraiba-Systems zu rechnen. Dies ergibt sich u. a. aus deren Rolle bei den diversen Werbeveranstaltungen, welche in den Privatbeteiligtenanschlüssen aufgezeigt werden“, so die WKStA weiter. „Entgegen dem Vorbringen der Einstellungswerber ist zur Erfüllung des Tatbestandes des Betruges ein direkter Kontakt mit den Opfern nicht erforderlich; es genügt eine kausale Veranlassung, insbesondere auch durch weitere Vermittler, welche in weiterer Folge den schädigenden Erfolg herbeiführten.“ So sollen sie „wahrheitswidrig behauptet haben, dass das von den Geschädigten investierte Kapital über ein Konto der Unique Private Bank in Litauen den Krypto-Plattformen Paraiba/Trillant gutgeschrieben und der investierte Betrag professionellen Krypto-Tradern zur Veranlagung überlassen werde“.