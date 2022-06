DO&CO-Gewinn dreht 2021/22 ins Plus, Umsatz fast verdreifacht

Nach zwei stark von Corona belasteten Jahren hat sich das Catererunternehmen DO&CO im Geschäftsjahr 2021/22 im Zuge des sich wieder belebenden Reiseverkehrs und wieder zunehmender Sportveranstaltungen merklich erholt. Nach einem Verlust von 38,33 Mio. Euro im Jahr davor konnte nun wieder ein Gewinn von 11,00 Mio. Euro eingespielt werden. Der Umsatz verdreifachte sich nahezu von 253,46 Mio. Euro auf 705,20 Mio. Euro.

Trotz Lockdowns, Versch√§rfungen der Corona-Bestimmungen in vielen L√§ndern und eines deutlichen W√§hrungsverfalls der t√ľrkischen Lira konnten alle Segmente starke Umsatzsteigerungen verbuchen, teilte DO&CO am Mittwoch mit. Das gr√∂√üte Plus erzielte die Sparte International Event Catering mit plus 274 Prozent auf 117,21 Mio. Euro, im Bereich Airline Catering gingen die Ums√§tze um 175 Prozent auf 518,65 Mio. Euro nach oben. Beide Sparten erzielten damit einen Umsatzrekord, so das Unternehmen. Die Division Restaurants, Lounges und Hotels schrieben einen Zuwachs von 106,9 Prozent auf 69,34 Mio. Euro.