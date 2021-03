Do&Co startet Essenszustellung in Wien

Sollte der Versuch in Wien erfolgreich sein, denkt Dogudan an eine Expansion. "Dann können wir damit auch nach London und New York gehen. Wir haben dort nämlich auch schon Küchen, die bezahlt sind. Jeder zusätzliche Umsatz kommt hier also oben drauf. Und das würde wahrscheinlich mehr hinzubringen, als durch den Einbruch bei der Fliegerei verloren geht", so der Firmenchef im Interview.

Das Kerngeschäft von Do&Co mit Airlines und Großveranstaltungen ist in der Coronapandemie stark unter Druck geraten. Der Umsatz brach um drei Viertel ein.