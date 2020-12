DO&CO: US-Deal soll Neustart nach der Krise beflügeln

Detroit wird der vierte Standort in den USA. In New York sind die Österreicher bei den nicht-amerikanischen Airlines die Nummer eins. Der bis dato einzige US-Kunde ist Jet Blue.

Delta fliegt mit Air France/KLM im Luftfahrtbündnis SkyTeam, nach der Star Alliance der Lufthansa die weltweit zweitgrößte Flugstaffel. Im Vorjahr flog Delta einen Rekordumsatz von 47 Milliarden Dollar und 4,77 Milliarden Nettogewinn ein. Corona ließ auch die Umsätze der US-Airlines gewaltig einbrechen, im Dezember verbrennt Delta täglich 10 bis 12 Millionen Dollar Cash. Delta erneuert die Flotte (1.380 Flugzeuge), verbesserte die Innenausstattung der Flieger und stellt das Catering neu auf. „In Zeiten wie diesen denkt Delta um zwei Schritte voraus“, ist Dogudan vom neuen Partner überzeugt. Die Airline biete aufgrund ihrer Größe ein enormes Potenzial. Dogudan spricht von einer „Risikoreduktion für unser Geschäftsmodell, mit der Option, wieder ordentlich wachsen zu können“. Man sei international gut ausbalanciert.