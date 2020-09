DO&CO-Chef Dogudan: „Wir müssen die Drehzahl erhöhen“

Airline-Catering, Restaurants, Sport-Events – Corona hat den Konzern schwer getroffen. Gründer und Chef Attila Dogudan ist zuversichtlich, investiert und hat viele neue Ideen.

KURIER: Auf der Hauptversammlung sprachen Sie von Licht am Ende des Tunnels. Wie hell ist das Licht?

Attila Dogudan: Wir sind von einer Milliarde Umsatz auf Null gefahren, in allen 20 Ländern. Damit konnte niemand rechnen. Aber es wird schon wieder heller. Unsere Restaurants sind komplett auf dem Niveau von 2019, teilweise sogar besser.

Was ist der Grund dafür?

Wir haben die richtige Strategie. Qualität, Innovation und Flexibilität. Wir sind hier sehr auf den österreichischen Gast fokussiert, nicht auf Touristen, und halten uns extrem an die Regeln der Regierung. Das kommt zurück. Die Kunden sagen, wenn sie ausgehen, dann dorthin, wo am meisten aufgepasst wird. Es gibt natürlich nie eine Garantie, wir testen sogar unsere Mitarbeiter einmal pro Woche.

Auch in der Formel 1?

Die Weltpremiere nach dem Shutdown war in Österreich. Wir catern alle Teams, in Summe sind das so viele Gäste wie vorher VIP-Kunden. Über kurz oder lang werden die Stadien aufgehen, möglicherweise nicht mit hundertprozentiger Kapazität, aber doch. Der Motor, der komplett abgestellt war, ist wieder angesprungen, läuft aber mit geringerer Drehzahl. Jetzt müssen wir vorsichtig die Drehzahl erhöhen.

Das Airline-Business ist am stärksten betroffen? Stimmt, das ist derzeit nicht sehr erfreulich, aber das Geschäft kommt wieder. Fragt sich nur, ob da dazwischen noch eine Delle kommt. Wir wissen alle nicht, was bis Dezember passiert. Doch in der Sekunde, in der es eine Impfung gibt, wird Jeder fliegen wollen, was das Zeug hält. Die Menschen vergessen schnell und wollen alles tun, was sie versäumt haben – vor allem Reisen.