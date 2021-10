Dieselfahrer alarmiert: AdBlue könnte knapp werden

In der Folge hätten wahre Hamsterkäufe eingesetzt, berichtet Obereder: „Durch all das entsteht ein bedenklicher Mangel, der sich im Osten und Süden Europas bereits bemerkbar macht. Schlimmstenfalls stehen Lkw still“, warnt er. Das Problem sei, dass die meisten Händler in Österreich auf keine großen Lager und demnach keine Reserven zurückgreifen könnten. Gäbe es nun noch einen ungeplanten Produktionsstopp bei einem Großhersteller, läge die Versorgung voll und ganz auf Eis.

90 Prozent der Lkw-Fahrten

Das deutsche Transportgewerbe schlägt wegen AdBlue bereits Alarm. Die Diesel-Abgasreinigung sei immerhin für 90 Prozent der Lkw-Fahrten nötig. Ohne AdBlue schaltet der Motor in den Notlaufbetrieb oder lässt sich gar nicht mehr starten.

"Dramatische Folgen"

Günther Norbert Reder, Obmann des heimischen Güterbeförderungsgewerbe in der WKO, spricht von „dramatischen Folgen für die gesamte Branche“. Die Reichweite bei Lkw sei viel geringer als bei Pkw. Das Thema betreffe daher jeden Fuhrpark. Seiner Einschätzung nach würden die bestehenden Vorräte vielleicht zwei bis drei Monate reichen. Die Preise für AdBlue haben sich seit Jahresbeginn verdoppelt.