Doch auf die Schnelle kann die EU die Preislast nicht von den Schultern der europäischen Gas- und Stromkunden nehmen. „Die Gaspreise werden den ganzen Winter über hoch bleiben“, erwartet EU-Energiekommissarin Kadri Simson. Erst ab Frühjahr dürften sie allmählich wieder sinken.Was die EU-Kommission in Brüssel am Mittwoch vorlegte, bezeichnet sie selbst als einen „Werkzeugkasten“. Darin können die Regierungen kramen und anwenden, was sie für ihre Bürger als die geeignetsten Maßnahmen zur Abfederung der Preisexplosion erachten: Schecks für ärmere Haushalte, Erleichterungen bei Energiesteuern, Verpflichtung für Stromversorger, einen Teil ihrer Gewinne an die Kunden wieder zurückzugeben, Staatshilfen für Unternehmen. Wichtig sei dabei, sagte die EU-Kommissarin aus Estland, „dass die Maßnahmen begrenzt und gezielt auf die von Armut bedrohte Bevölkerungsgruppen angewendet werden.“