Die Zinsen steigen weiter: US-Notenbank wie auch EZB sind am Zug

Die US-Notenbank Fed steht im Kampf gegen die hohe Inflation vor der siebenten deutlichen Erhöhung des Leitzinses in diesem Jahr. Die Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) wird um 20.00 Uhr bekanntgegeben. Erwartet wird allgemein eine Leitzinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte auf eine Spanne von dann 4,25 bis 4,5 Prozent. Damit würde die Fed ihre jüngst aggressivere geldpolitische Gangart zur Eindämmung der Inflation etwas entschärfen.

Die Fed hatte die Zinsen in den vergangenen Monaten nämlich in rasantem Tempo erhöht - zuletzt im November zum vierten Mal in Folge um beachtliche 0,75 Prozentpunkte. Gewöhnlich zieht es die Fed vor, den Leitzins in Schritten von 0,25 Prozentpunkten anzuheben.