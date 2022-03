EZB zwischen Inflation und Konjunktursorgen

Festgelegt hat sich die EZB bereits darauf, dass sie die Zinsen erst anheben will, wenn sie kein frisches Geld mehr in den Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen steckt. Der Leitzins im Euroraum liegt seit sechs Jahren auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Banken, die Geld bei der EZB parken, müssen darauf seit Juni 2014 Zinsen zahlen. Zurzeit liegt dieser Einlagenzins - auch Einlagefazilität genannt - bei minus 0,5 Prozent. Die Kosten dafür geben etliche Geldhäuser an ihre Kundinnen und Kunden weiter.

Entschieden hat der EZB-Rat bisher lediglich, dass die Notenbank im Rahmen ihres in der Pandemie aufgelegten Anleihenkaufprogramms PEPP nur noch bis Ende März zusätzliche Wertpapiere kaufen wird. Allerdings fließen über das allgemeine Kaufprogramm APP weiter Milliarden in Anleihen. Zudem will die EZB nach bisheriger Planung Geld aus auslaufenden PEPP-Papieren bis mindestens Ende 2024 neu anlegen.

Deutsche-Bank-Ökonomen erwarten bis zu 7 Prozent Inflation

Die Ökonomen der Deutschen Bank haben ihre Konjunkturprognosen für Deutschland geändert. Bisher waren die Ökonomen lediglich von 4,2 Prozent ausgegangen, nachdem die Preise bereits 2021 um 3,1 Prozent gestiegen waren. Im schlimmsten Fall könnten diese sogar um etwa 6,5 bis 7,0 Prozent steigen, "weil die Öl- und Gaslieferungen zumindest vorübergehend unterbrochen werden". 2023 soll die Teuerungsrate dann auf etwa 3,5 Prozent zurückgehen.