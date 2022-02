Zinswende bleibt aus: Was EZB-Chefin Christine Lagarde antreibt

Die konservative Französin war Wirtschafts- und Finanzministerin ihres Landes, später Präsidentin des Internationalen Währungsfonds in Washington. Seit dem 1. November 2019 dirigiert die mittlerweile 66-Jährige das sechsköpfige Direktorium der Währungshüter in Frankfurt. Und hält strikt – nicht wenige sagen stur – Kurs.

NullzinsAm Donnerstag geschah deshalb das Erwartete: Das oberste Entscheidungsgremium der EZB, der Rat (das Direktorium plus die 19 nationalen Notenbankchefs der Euro-Länder) belässt den Leitzins in der Eurozone dort, wo er seit dem 10. März 2016 bereits ist: bei Null.

StrafzinsDie Banken müssen weiter Strafzinsen zahlen, wenn sie in Frankfurt Geld parken.

GeldflutUnd das milliardenschwere Corona-Anleihekaufprogramm „PEPP“ wird zwar Ende März eingestellt. Doch Erträge daraus werden noch bis Ende 2024 in das schon lange laufende Programm „APP“ reinvestiert. Das heißt: Die ultralockere Geldpolitik wird fortgesetzt, die Kritiker für die hohe Inflation mitverantwortlich machen.